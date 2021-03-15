Reuters сообщил о намерении ЕС начать переговоры о закупках «Спутника V»

Европейский союз публично критиковал российскую вакцину «Спутник V», несмотря на это, внутри блока ведутся разговоры о том, чтобы договориться о поставках препарата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в блоке.

ЕС готов начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции.

По данным агенства, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины «Спутник V». Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.