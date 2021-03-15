Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Украинский судья Николай Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на молдавские СМИ, соответствующее решение вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.
В 2016 года украинские правоохранительные органы задержали судью Чауса на взятке в $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал взятку в стеклянные банки, которые закопал в своем огороде. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он прилетел в Молдову на частном самолёте с указанием службам киевского аэропорта не досматривать борт.
Чаус приехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался молдавским властям. Живя в Кишинёве, Чаус регулярно ходил в сауну, передвигался по городу на автомобиле "Mercedes" чёрного цвета с номером 222. Он также посещал Свято-Георгиевскую церковь в центре Кишинева. Молдавские журналисты даже сняли на видео, как Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу.
Тогдашний президент Молдовы Игорь Додон отказал ему в предоставлении политического убежища. Чаус оспорил это решение в суде. Разбирательство продолжалось более двух лет. Теперь Высшая судебная палата Молдовы вынесла окончательный вердикт.
Чауса объявили в национальный и международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016