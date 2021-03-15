Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Власти Германии временно приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Минздрав.

Решение приняли на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у нескольких привитых пациентов. Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха пришел к выводу, что необходимо исследовать возможное влияние вакцины на образование тромбов и дал рекомендацию прекратить использовать препарат AstraZeneca при вакцинации населения.

После сообщениях о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран — Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва — частично или полностью приостановили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.