ВОЗ завтра решит, что делать с AstraZeneca

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра (16 марта, — Ред)», — сказал глава ВОЗ.
Ранее из-за сообщений о случаях, в том числе смертельных, тромбоэмболии и тромбоза у получивших вакцину производства фармкомпании AstraZeneca, вакцинацию ею приостановили во Франции, Италии, Германии, Испании и некоторых других странах.
В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн людей, получивших вакцину.
ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств также сообщили, что пока не обнаружили доказательств, что именно эта вакцина вызывает образование тромбов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016