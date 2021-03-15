ВОЗ завтра решит, что делать с AstraZeneca

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра (16 марта, — Ред)», — сказал глава ВОЗ.

Ранее из-за сообщений о случаях, в том числе смертельных, тромбоэмболии и тромбоза у получивших вакцину производства фармкомпании AstraZeneca, вакцинацию ею приостановили во Франции, Италии, Германии, Испании и некоторых других странах.

В фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн людей, получивших вакцину.

ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств также сообщили, что пока не обнаружили доказательств, что именно эта вакцина вызывает образование тромбов.