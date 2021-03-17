Кипр назвал условие покупки партии российской вакцины «Спутник V»

Кипр приобретет российскую вакцину против коронавируса COVID-19 «Спутник V» в том случае, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом заявил официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, передает Reuters.

По его словам, Кипр закупит партию из 50 тыс. доз российской вакцины при условии предварительной проверки и одобрения со стороны европейского регулятора.

Сейчас Кипр использует вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Применение последней Кипр приостановил до 18 марта в связи с расследованием EMA инцидентов с пациентами, у которых после прививки были диагностированы тромбоэмболические осложнения.

Вакцина от AstraZeneca — одна из четырех вакцин, которые были одобрены для использования на территории ЕС. Три другие вакцины — от Pfizer, Moderna и Janssen. В общей сложности Еврокомиссия закупила по 400 млн доз вакцины от AstraZeneca и Janssen, 600 млн доз от Pfizer и 160 млн доз от Moderna.

15 марта Reuters, ссылаясь на официальные и дипломатические источники в Евросоюзе, сообщил, что внутри ЕС ведутся разговоры о том, чтобы договориться о поставках «Спутника V», несмотря на то что блок публично критиковал российскую вакцину. Представитель Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением «Спутника V».