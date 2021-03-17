Набсовет «Укрзализныци» единогласно проголосовал за отставку Жмака

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака, написал экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей Facebook-странице.

«Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления „Укрзализныци“ Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины», — написал он.

Рязанцев также пишет, что и.о. главы «Укрзализныци» в случае отставки Жмака может вновь стать экс-и.о. главы правления Иван Юрик.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта «Борисполь» Владимира Жмака председателем правления АО «Укрзализныця» 26 августа 2020 года.