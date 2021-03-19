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В Индонезии запретили вакцину AstraZeneca для мусульман

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В Индонезии запретили вакцину AstraZeneca для мусульман

Совет улемов Индонезии считает вакцину AstraZeneca запрещенной для мусульман, однако разрешил ее временное использование из-за дефицита других препаратов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Джакарте представитель высшего духовного органа страны Асорирун Шолэх.

«Вакцина AstraZeneca запрещена, потому что в ее производстве используется трипсин, полученный из свинины», — приводит его слова телеканал CNA. «Тем не менее использование вакцин этого производителя на данный момент разрешено», — указал Шолэх. Он также отметил, что «исламские законы позволяют это, потому что существует необходимость в незамедлительной вакцинации населения».

Представитель совета подчеркнул, что «по мере поступления других „чистых“ препаратов AstraZeneca будет запрещена для мусульман».

Индонезия уже получила около 1,1 млн доз данной вакцины, в течение двух месяцев ожидается поставка еще около 10 млн доз.

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Кампания по вакцинации началась в стране 27 января, когда президенту Джоко Видодо первому была сделана прививка вакциной Sinovac, которая является основной в стране на данный момент.

Индонезия, AstraZeneca
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