Южная Корея пожалуется на Японию в ВТО

Южная Корея приступила к процедуре оформления жалобы в ВТО на действия Японии, которые в Сеуле сочли «дискриминационными», сообщило агентство Ренхап.
«Южная Корея решила подать жалобу в ВТО на введенные Японией ограничения на экспорт трех критичных для производства микрочипов и дисплеев материалов. Меры Японии являются дискриминационными, направленными непосредственно на Южную Корею, они политически мотивированы в связи с решениями нашего суда по поводу принудительного труда (корейцев на японских предприятиях в период колонизации Японией Кореи)», — сказала министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи во время пресс-конференции.
В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Япония мотивировала свои действия тем, что у нее возникли подозрения, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи в конце прошлого года, по приговору которого японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries должны были выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи. В начале этого года был начат процесс подготовки к продаже активов этих компаний согласно этому решению суда.
В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016