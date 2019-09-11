Южная Корея пожалуется на Японию в ВТО

Южная Корея приступила к процедуре оформления жалобы в ВТО на действия Японии, которые в Сеуле сочли «дискриминационными», сообщило агентство Ренхап.

«Южная Корея решила подать жалобу в ВТО на введенные Японией ограничения на экспорт трех критичных для производства микрочипов и дисплеев материалов. Меры Японии являются дискриминационными, направленными непосредственно на Южную Корею, они политически мотивированы в связи с решениями нашего суда по поводу принудительного труда (корейцев на японских предприятиях в период колонизации Японией Кореи)», — сказала министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи во время пресс-конференции.

В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Япония мотивировала свои действия тем, что у нее возникли подозрения, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи в конце прошлого года, по приговору которого японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries должны были выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи. В начале этого года был начат процесс подготовки к продаже активов этих компаний согласно этому решению суда.

В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.