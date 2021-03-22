Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 попал на фото до презентации

Раскрыт внешний вид нового поколения умного браслета Xiaomi Mi Band. Изображение гаджета и подробности о нем опубликованы Gizmochina.

Устройство показано сбоку и напоминает прошлогодний Mi Smart Band 5. Браслет получит больший по диагонали дисплей и ряд других изменений. Так, «шестерке» приписывают функцию мониторинга уровня кислорода в крови и поддержку голосового ассистента Alexa.

На некоторых рынках гаджет получит поддержку NFC, но без возможности бесконтактной оплаты. Всем версиям Mi Smart Band 6 инсайдеры приписывают встроенный GPS, отслеживание сна и десятки спортивных режимов. Сохранится и магнитная зарядка.

Производством Mi Band 6 для Xiaomi займется компания Huami. О скорой презентации носимого устройства говорит тот факт, что браслет прошел процедуру сертификации в Евросоюзе. Гаджет обозначается под названием Mi Smart Band 6 и номером модели XMSH15HM.