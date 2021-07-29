AstraZeneca продолжит добиваться сертификации своей вакцины в США

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продолжит добиваться сертификации своей вакцины Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Об этом заявил в четверг на пресс-брифинге исполнительный директор компании Паскаль Сорио, слова которого приводит агентство Reuters.
«Простой ответ заключается в том, что эта вакцина имеет важное значение, — сказал Сорио, отвечая на вопрос о том, почему компания по-прежнему стремится вывести свой препарат на рынок США, где население уже обеспечено необходимым количеством вакцин. — Мы считаем, что она еще может сыграть важную роль в будущем, поэтому хотим обратиться за необходимой лицензией и получить ее».
Сорио подчеркнул, что AstraZeneca не нуждается в одобрении FDA, чтобы повысить уровень доверия к своему препарату в мире, заявив, что в AstraZeneca лишь хотят, чтобы вакцина «была готова к использованию, если она понадобится» в США. В настоящий момент Оксфордский университет, где была разработана вакцина, которую производит AstraZeneca, работает над созданием модификаций препарата, предназначенных для борьбы с новыми штаммами коронавируса.
В четверг представители компании также подтвердили, что намерены инициировать более сложный процесс получения полноценной лицензии от FDA, не обращаясь в ведомство за сертификатом, который необходим для экстренного использования вакцины. О том, что такая возможность рассматривается, сообщалось еще в апреле, однако AstraZeneca пока так и не предоставила FDA всю необходимую документацию, включающую данные наблюдений за участниками затянувшихся клинических испытаний препарата в США. В результате Соединенные Штаты передали несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca тем странам, где она уже одобрена для применения.
Ранее AstraZeneca опубликовала финансовый отчет, сообщив, что за первые шесть месяцев этого года компанией и ее партнерами, которые производят препарат по лицензии, было реализовано 700 млн доз вакцины в более чем 170 странах, включая 80 млн доз, которые AstraZeneca предоставила развивающимся государствам по линии Всемирной организации здравоохранения, осуществляющей международную программу COVAX. Доходы компании от продажи препарата за этот период составили $1,17 млрд. По словам Сорио, AstraZeneca существенно нарастила свои производственные мощности и в настоящий момент имеет возможность поставлять заказчикам около 200 млн доз вакцины в месяц.
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