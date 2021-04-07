Войти
Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране
официально
Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украину пригласили поучаствовать в этом году в семи учениях НАТО

337
Украину пригласили поучаствовать в этом году в семи учениях НАТО

НАТО пригласила Украину к участию как минимум в семи учениях альянса, которые пройдут в 2021 году. Как сообщило в среду Министерство обороны на своем сайте, страна расценивает это как доверие со стороны членов организации.

«Среди учений, к участию в которых Североатлантический альянс пригласил Украину, — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda», — отметили в министерстве. Уточняется, что это решение альянса связано с полученным Украиной в июне 2020 года статусом партнера НАТО с расширенными возможностями.

Министр обороны Андрей Таран считает, что привлечение Украины к учениям говорит о доверии членов альянса. «Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке „Коллективной обороны“, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех», — заявил Таран, слова которого приводит министерство.

В среду в Украину прибыл глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Визит в Украину высокопоставленного чиновника альянса проходит на фоне сделанного во вторник заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Читайте также: Германия обеспокоена ситуацией на востоке Украины и заявила об этом Москве

Североатлантический альянс еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.

НАТО, военные учения
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016