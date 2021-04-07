Украину пригласили поучаствовать в этом году в семи учениях НАТО

НАТО пригласила Украину к участию как минимум в семи учениях альянса, которые пройдут в 2021 году. Как сообщило в среду Министерство обороны на своем сайте, страна расценивает это как доверие со стороны членов организации.
«Среди учений, к участию в которых Североатлантический альянс пригласил Украину, — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda», — отметили в министерстве. Уточняется, что это решение альянса связано с полученным Украиной в июне 2020 года статусом партнера НАТО с расширенными возможностями.
Министр обороны Андрей Таран считает, что привлечение Украины к учениям говорит о доверии членов альянса. «Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке „Коллективной обороны“, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех», — заявил Таран, слова которого приводит министерство.
В среду в Украину прибыл глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Визит в Украину высокопоставленного чиновника альянса проходит на фоне сделанного во вторник заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
Североатлантический альянс еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.
В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.
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