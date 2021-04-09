Вице-премьер предрекает проблемы для Украины из-за запуска «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.

Об этом написал в статье для газеты The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам вице-премьера, строительство российского газопровода имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. «Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», — отметил он.

Поскольку газопроводы «Северный поток-1» и «Турецкий поток» уже работают, «Северный поток-2» завершит «окружение» Украины, Польши и Прибалтики, отделив энергетическую безопасность этих стран от Западной Европы.

Резников настаивает на том, что для Германии «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе».

«Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов», — сообщил он.

Строительство «Северного потока-2» не раз критиковали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. За окончание работ выступает Германия.

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила 1 апреля, что до завершения строительства газопровода осталось проложить 121 км. В Кремле 8 апреля объявили, что партнеры России по проекту намерены завершить его.