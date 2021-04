Кабмин начнет работать над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС

Правительство Украины в ближайшее время создаст рабочую группу из представителей министерств, которые будут формировать позицию на переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС и ее торговых параметров, сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«На первом этапе обновление будет в большей степени техническое — по позициям, где мы быстро исчерпываем квоты ... Но для нас важно выработать механизм регулярного взаимодействия с ЕС, потому что процесс обновления Соглашения будет постоянным», — отметила вице-премьер.

По ее словам, отдельный переговорный процесс представляет вопрос «промышленного безвиза».

«Полный „промышленный безвиз“ будет реальностью после подписания соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), которая должна стать приложением к Соглашению об ассоциации», — пояснила Стефанишина.

Она уточнила, что Украина вместе с ЕС уже осуществила оценку внутреннего рынка и законодательства. «Теперь мы ждем рекомендации европейских коллег, но в целом это гораздо более длительный процесс, чем увеличение квот для других видов продукции», — сказала вице-премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в феврале прогнозировал, что пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС удастся в течение года. «Работа над обновлением Соглашения продлится в течение года, и мы надеемся подписать все необходимые изменения в кратчайшие сроки», — написал Шмыгаль на своей странице в «Фейсбуке» 11 февраля по результатам встречи Совета ассоциации Украина-ЕС.