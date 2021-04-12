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В Украине за месяц зафиксировали рекордное количество COVID-госпитализаций

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В Украине за месяц зафиксировали рекордное количество COVID-госпитализаций

В марте госпитализировали наибольшее количество пациентов с COVID-19 с начала пандемии — более 97 тысяч человек.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Фейсбук.

«В марте в больницы, работающие по договору с НСЗУ по всей стране, госпитализировано наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии — более 97 тысяч человек. Это на 52% больше, чем в ноябре прошлого года, когда было зафиксировано наибольшее количество госпитализаций», — сообщает НСЗУ.

При этом по сравнению с февралем количество госпитализаций в Киеве увеличилось на 239% до 10 тыс. человек. На 210% увеличилось количество госпитализаций в Днепропетровской области, на 200% — в Хмельницкой и Одесской областях, на 184% — в Житомирской, на 178% — в Киевской, на 165% — во Львовской областях.

Также в марте по сравнению с февралем на 127% увеличилось количество пациентов, подключенных к источникам кислорода. Их общее число составило почти 76 тысяч, или 75% от всех пролеченных пациентов в марте. На 115% увеличилось количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ — из почти 4 тысяч до более чем 8 тысяч; на 50% — количество пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии — из 8,5 тысячи до 16,5 тысячи.

Всего, по данным НСЗУ, в течение апреля 2020 года — март 2021 года стационарную помощь в больницах получили почти 435 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых почти 18% лечились в условиях интенсивной терапии.

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Также НСЗУ сообщает, что в марте пациентам предоставляли стационарную медицинскую помощь 3 250 команд. Средняя нагрузка на них за месяц увеличилась вдвое — с 15 пациентов до 31 пациента на одну команду.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки, 11 апреля, зарегистрировали 7 856 новых случаев COVID-19. Умерли 287 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 861 105 человек; выздоровели 1 416 215 человек; летальных случаев — 37 301.

коронавирус
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