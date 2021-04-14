Степанов заявил о спаде заболеваемости — выписанных больше, чем госпитализированных

В регионах Украины улучшается эпидситуация по коронавирусу, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине», — написал он на своей странице в сети Faсebook в среду.
Степанов сообщил, что накануне во вторник, 13 апреля, «был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных».
Он также сообщил, что прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем неделей ранее, а несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из «красной» зоны.
При этом в красной зоне остаются Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области. В Киеве ужесточенный карантин продлили до 30 апреля.
«Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий — носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей», — подчеркнул министр.
Ранее в Национальной академии наук Украины заявили, что страна уже прошла плато третьей волны коронавирусной болезни. В период с 7 по 14 апреля в Украине снизился прирост больных ковидом.
В течение вторника, 13 апреля, в Киеве обнаружили 1 457 случаев COVID-19. Всего в Украине диагностировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни.
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