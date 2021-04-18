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Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

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Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

На совещании у президента Владимира Путина, которое прошло 12 апреля, в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Информация об этом прозвучала в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос автора программы, заявил: «Честно их (космических партнеров России по космосу. — Ред.) предупредить о выходе из МКС с 2025 года».

Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — сказал в эфире глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В мае 2017 года Рогозин, который тогда занимал должность вице-премьера, поручил «Роскосмосу» проработать вопрос создания альтернативы МКС. Тогда он предположил, что МКС может стать «национальной орбитальной станцией» или же «новым международным проектом». При этом Рогозин уточнил, что российский сегмент МКС останется на станции. «Мы его не собираемся никуда ни убирать, ни топить ни в коем случае», — подчеркнул он. Он также заверил, что российский сегмент МКС сможет работать и после 2024 года, потому что в отличие от американского может работать автономно.

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Первый модуль МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Изначально планировалось, что станция проработает около 20 лет, затем срок ее службы неоднократно продлевался. В январе 2019 года специалисты центра им. М.В. Хруничева в сборнике тезисов к «Королевским чтениям» сообщили, что оборудование первого модуля МКС «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы. При этом система телеметрического контроля находится в критическом состоянии, отметили они.

МКС
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