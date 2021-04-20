Степанов обещает не вакцинировать лидеров мнений и политиков вакциной Pfizer

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинировать так называемыми остаточными дозами препарата Pfizer лидеров мнений, известных людей, политиков не будут. Дозы пойдут на украинцев, предусмотренных национальным планом вакцинации.
Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнений, известных людей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для категорий граждан, предусмотренных нашим национальным планом вакцинации», — отметил министр.
Напомним, 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. За сутки сделали 366 прививок в трех областях.
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