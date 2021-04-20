В РФ запретили чиновникам и военным иметь второе гражданство

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов, который вводит запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для лиц, осуществляющих государственную деятельность. Документы были подготовлены в развитие положений обновленной Конституции.

Первым документом уточняются «положения отдельных законодательных актов, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», сообщается на сайте Госдумы. Запрет, в частности, распространяется на госслужащих, военных, дипломатов, главу ЦБ РФ.

Вторым законом поправки вносятся в Трудовой кодекс. Документ запрещает иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране обеспечивающему персоналу госорганов, если им для работы необходим доступ к гостайне.

В начале апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, позволяющую госслужащим со вторым гражданством в исключительных случаях продолжить работу на своей должности. Речь идет о случаях, когда гражданство не прекращено по не зависящим от чиновника причинам, и при условии, что у него нет доступа к гостайне. Порядок признания случая исключительным определит президент.