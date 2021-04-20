Войти
Шмыгаль обещает удешевить билеты на внутренние авиаперевозки
инициатива
Шмыгаль обещает удешевить билеты на внутренние авиаперевозки
Вакцина от COVID-19 стала доступной для всех американцев старше 16 лет
резонанс
Вакцина от COVID-19 стала доступной для всех американцев старше 16 лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

скандал
RSS

США подали в суд на Danske Bank с требованием возмещения убытков

388
США подали в суд на Danske Bank с требованием возмещения убытков

Правительство США обратилось в городской суд Копенгагена с компенсационным иском к банку Danske Bank и его прежнему директору Томасу Боргену, сообщает во вторник издание Borsen.

Иск был подан 18 сентября 2020 года, а требуемая по нему сумма составляет 10 млн крон ($1,51 млн), однако, как отмечает издание со ссылкой на источники, в конечном итоге речь может идти о сотне или сотнях миллионов. В 2017 году датский банк был главным фигурантом в деле об отмывании денежных средств, где был задействован его филиал в Эстонии, через счета которого прошли миллиардные суммы подозрительного происхождения.

Добивающихся компенсации американских истца два: правительство США и Федеральный совет по пенсионным сберегательным инвестициям, управляющий одним из самых крупных пенсионных фондов. Кроме них, в суд обратились 340 датских истцов с исками на общую сумму 15,1 млрд крон ($2,28 млрд).

Читайте также: Черногория снимет для туристов из Украины все ограничения, включая ПЦР-тесты

Согласно результатам расследования, за период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank, являющегося крупнейшим банком страны, от иностранных клиентов прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд). Происхождение основной части этой суммы вызывало подозрения. После начала расследования, в 2018 году, Томас Борген ушел со своего поста, а в 2019 году был закрыт филиал в Эстонии.

США, Danske Bank
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

«Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры - это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016