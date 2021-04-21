Борис Джонсон приветствовал отказ английских клубов от участия в Суперлиге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в среду выход шести английских клубов из состава футбольной Суперлиги.

«Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны, — написал глава правительства Соединенного Королевства в своем Twitter. — И мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру».

Ранее о выходе из Суперлиги объявили «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.