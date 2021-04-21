В РФ задержали экс-депутата Госдумы за репост в Twitter

В Москве задержали бывшего депутата Государственной думы РФ Владимира Рыжкова. Из-за репоста в соцсетях его подозревают в призывах к несанкционированному митингу. Об этом Рыжков рассказал РБК.
«С утра ко мне домой приехал майор Фролов, старший оперуполномоченный района Хамовники, и попросил проехать в отдел ОВД по району Хамовники, сказав, что я совершил административное правонарушение. Я нахожусь в отделении почти четыре часа, они оформляют на меня протокол, возможно, повезут меня в суд и арестуют сегодня», — уточнил экс-депутат.
Рыжков пояснил, что ему вменяют ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга). По мнению полиции, он призывал к участию в новых несанкционированных протестах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Рыжков перепостил в Twitter новость «Эха Москвы» о том, что штаб Навального призвал выйти на митинг. «Ни в новости „Эха Москвы“, ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ», — заявил бывший депутат.
Ранее в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая находится под домашним арестом.
ФБК анонсировал новый всероссийский митинг в поддержку Навального на 21 апреля. Сторонники Навального объявили о проведении акции протеста спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.
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