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Разумкову стыдно за празднование дня рождения супруги нардепа Тищенко

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Разумкову стыдно за празднование дня рождения супруги нардепа Тищенко

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову стыдно за поведение народного депутата Николая Тищенко (фракция «Слуга народа»), который во время усиленного карантина отметил с друзьями в одной из гостиниц Киева день рождения своей супруги.

«Стыдно. Сегодня так делать нельзя», — сказал Разумков на пресс-конференции в Луцке в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что представители власти должны понимать, что сегодня государство находится в непростой ситуации, у многих людей «закрыт бизнес, многим не хватает ресурсов для нормально существования».

Глава парламента также высказал надежду, что фракция «Слуга народа» отреагирует, как на ситуацию с Тищенко, так и на нецензурные высказывания главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева в ответ на критику партийной дисциплины, прозвучавшей от одного из представителей СМИ.

«Я надеюсь, что реакция от фракции будет. Что касается заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом... Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне, как главе парламента, за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех», — подытожил он.

По мнению Разумкова, в настоящее время празднование того или иного события можно отложить до того времени, когда «отпраздновать смогут все».

Он также сообщил, что в пятницу у его жены — день рождения. «Но мы будем праздновать в тесном семейном кругу, дома. И считаю, что это правильно», — сказал спикер.

Ранее киевские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту нарушения карантинных ограничений одним из народных депутатов, устроившим вечеринку в гостинице на столичном Подоле.

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По данным киевских СМИ, народным депутатом, устроившим вечеринку в честь дня рождения своей супруги, является член фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

Народный депутат Николай Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его супруги происходило в отдельном гостиничном номере, а не ресторане, и не попадает под карантинные ограничения.

Дмитрий Разумков, Николай Тищенко
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