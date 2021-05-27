Завтра в Киев приезжает премьер Словакии – будут перекрывать улицы

Премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер в пятницу прибудет в Киев с официальным визитом, в связи с чем возможны ограничения дорожного движения, сообщило Управление государственной охраны Украины.

«Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера», — сообщается на странице в Facebook управления.

В составе иностранной делегации прибудут министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца.

«Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером — торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине», — написал Кулеба в Twitter.