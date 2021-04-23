Для голосования за министра энергетики Рада может собраться на внеочередную сессию

Фракция «Слуга народа» планирует сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко.
«Депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенка. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где он выступит перед народными избранниками, а вопрос его назначения вынесут на голосование в зал», — сообщила фракция по результатам заседания в четверг поздно вечером на своем сайте.
Также сообщается о принятии решения провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции из-за его поездки в республику Беларусь и встречи с ее президентом Александром Лукашенко, на которую он не был уполномочен.
Также участники заседания пришли к выводу о необходимости уплаты депутатом Николаем Тищенко максимального штрафа за нарушение карантинных ограничений при праздновании дня рождения его жены, но окончательное решение по этому вопросу должен принять политсовет партии, отмечается в сообщении.
До этого фракция «Слуга народа» провела встречу с вице-президентом НАЭК «Энергоатом» Германом Галущенко, рассматриваемым в качестве кандидата на пост министра энергетики.
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