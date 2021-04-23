Нацбанк улучшил свой прогноз уровня безработицы в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам первого квартала улучшил прогноз роста уровня безработицы на 2021 год до 9,1% по сравнению 10% в январском прогнозе.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка, обнародованном на сайте регулятора.

«Безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой — снижение тормозится значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу НБУ в 2022 году уровень безработицы снизится до 8,5% и сохранится на таком показателе до конца 2023 года.

В обзоре регулятора утверждается, что в 2021 году номинальная зарплата вырастет на 17,8%, в 2022-м — на 9,7%, а реальная зарплата в следующем году увеличится на 8,6%, в 2022-м — на 3,9%.

Ранее сообщалось, что на начало апреля на одно свободное рабочее место в Украине претендуют шесть безработных, сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания и развлечений. В связи с чем, официанты, бармены, повара, бариста и горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.