Индия снова обновила мировой антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом

Власти Индии зарегистрировали за последние сутки 346 786 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало третьим подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Как в субботу информировало индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число зараженных за все время эпидемии в стране достигло 16 610 481.
Общее количество заразившихся теперь растет в Индии со скоростью около 1 млн человек за четыре дня: о том, что страна пересекла 15-миллионный рубеж, было объявлено 19 апреля, а о 14 млн инфицированных - 15 апреля. При этом о преодолении 13-миллионного рубежа индийский Минздрав сообщил 9 апреля, тогда для следующего миллиона потребовалось шесть суток.
Индия вновь вышла в мировые лидеры по числу заболевших за сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии отмечают более 300 тыс. заразившихся (в пятницу было выявлено 332 730 случаев), и уже третий раз подряд это мировой антирекорд.
Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2 624 и составило 189 544.
Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние сутки сделали 2 901 412 человек, общее число привитых граждан составило 138 379 832.
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