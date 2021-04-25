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В Египте продлили введенный четыре года назад режим чрезвычайного положения

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В Египте продлили введенный четыре года назад режим чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране четыре года назад. Об этом сообщили в воскресенье местные СМИ.

Одобренный ранее правительством указ вступил в силу с 01:00 по местному времени (02:00 по Киеву) 25 апреля. Решение, как отмечается, было принято исходя «из ситуации в сфере безопасности и здравоохранения, в которой находится страна». Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано «принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан».

Чрезвычайные меры были введены в Египте в 2017 году после совершенных 25 апреля терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где экстремисты подорвали взрывчатку во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

После этого президент ас-Сиси в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о решении ввести сроком на три месяца чрезвычайное положение с возможностью его продления. Как того требует конституция, в течение двух последующих дней закон о ЧП был одобрен правительством и Палатой представителей. С тех пор чрезвычайные меры продлевались каждые три месяца уже 17 раз.

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Режим чрезвычайного положения в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года.

Египет
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