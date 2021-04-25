В ЕС планируют достичь коллективного иммунитета от COVID уже к середине лета

Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения иммунитета у взрослого населения к середине июля. Для этого должно быть привито 70% взрослого населения ЕС.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон в интервью греческой газете «To Vima», опубликованном 25 апреля, передает Reuters.

Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета, основываясь на значительном увеличении поставок вакцин для ускорения процесса вакцинации.

«Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения», — заявил комиссар.

Ранее на этой неделе Европейская Комиссия заявила, что рассчитывает заключить крупнейшее в мире соглашение о поставках вакцин в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз COVID-вакцины Pfizer на период 2021-2023.

Бретон заявил, что во втором квартале ожидается поступление более 400 миллионов доз. «Государства-члены должны быть готовы ускорить прививку», — сказал он.

Он добавил, что производство вакцин в Европе удваивается ежемесячно на 53 производственных мощностях, и что к концу года годовая производственная мощность достигнет трех миллиардов доз, при увеличении производственных линий.

Ранее стало известно, что Евросоюз подпишет крупнейшее соглашение с производителем вакцины Pfizer. Там хотят закупить вакцину на несколько лет вперед для вакцинации жителей ЕС от коронавируса.