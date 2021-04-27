Финляндия отменяет введенный ранее режим чрезвычайного положения

Правительство Финляндии отменит режим чрезвычайного положения, введенный в начале марта из-за ухудшения ситуации с пандемией. Об этом сообщила во вторник премьер-министр страны Санна Марин.

«Сегодня правительство заявит о прекращении действия чрезвычайного положения и передаст в парламент соответствующие постановления», — приводит ее слова Финляндское информационное агентство (СТТ).

Премьер указала, что правительственная координационная группа по коронавирусу утром заявила, что предпосылок для продолжения действия режима ЧП нет.

В период пандемии Финляндия дважды вводила чрезвычайное положение — весной прошлого и текущего года.