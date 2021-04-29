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Байден выступил с первым обращении к Конгрессу: о чем говорил президент США

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Байден выступил с первым обращении к Конгрессу: о чем говорил президент США

Президент США Джо Байден впервые выступил перед членами обеих палат Конгресса. В четверг, 29 апреля, исполняется 100 дней с тех пор, как он приступил к работе в Белом доме в качестве главы государства. В своей речи он обозначил основные направления политики администрации, в частности, повышение налогов для богатых и борьбу с системным расизмом и уровнем насилия с применением огнестрельного оружия в США. Байден также затронул темы борьбы с коронавирусом, внутриполитических проблем и вопросы мировой политики.

Внешняя политика

Байден заявил, что США и Россия способны сотрудничать, несмотря на имеющиеся между ними острые разногласия, однако Вашингтон будет реагировать на те шаги Москвы, которые сочтет недружественными.

Президент подчеркнул, что США намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, но не ищут конфликта с Китаем. По его словам, нынешняя американская администрация считает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции с Китаем и другими странами за победу в XXI веке.

Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана, добавил глава США.

Байден также подчеркнул, что военная кампания США в Афганистане не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство.

Социальная повестка и борьба с пандемией

Байден представил свой план развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест, объем которого составляет $2,2 трлн. Данный пакет мер направлен на поддержку рабочего класса страны. Он указал, что реализация этой инициативы «создаст миллионы рабочих мест и обеспечит экономический рост в размере триллионов долларов на годы вперед».

Он назвал это «инвестицией в саму Америку» и «крупнейшим планом по созданию рабочих мест со времен Второй мировой войны».

Президент в очередной раз пообещал повысить минимальную заработную плату на федеральном уровне до $15 в час.

На фоне пандемии Байден вновь призвал к снижению стоимости рецептурных лекарств для американцев.

Он намерен повысить налоги для 1% самых богатых американцев, зарабатывающих более $400 тыс. в год, многие из которых увеличили свое состояние во время пандемии.

Глава государства указал, что со дня его инаугурации в стране было сделано более 220 млн прививок, для чего использовались три одобренные в США вакцины от коронавируса.

Оружие и расизм

Президент назвал насилие с применением огнестрельного оружия настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. В связи с этим действия его администрации, в частности, будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, запрет на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия, а также на магазины большой емкости.

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Одновременно Байден выразил уверенность в том, что Соединенным Штатам по силам искоренить проблему системного расизма в американском обществе. Он отметил, что поводом к переменам в стране послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда и недавнее обвинение полицейского, которого суд присяжных признал виновным в его гибели.

Джо Байден
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