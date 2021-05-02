Руководство Нацгвардии планирует усилить сотрудничество с Вооруженными силами Швеции

В Главном управлении Национальной гвардии Украины состоялась рабочая встреча заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя с начальником Департамента военной политики и стратегического планирования Командование Вооруженных сил Королевства Швеции генерал-майором Леной Персон Герлиц.

Как сообщает пресс-служба НГУ в воскресенье, основной целью встречи стало ознакомление шведских партнеров со структурой, задачами и особенностью служебно-боевой деятельности Национальной гвардии Украины, ролью и местом в секторе безопасности и обороны государства, а также обсуждение возможных направлений и перспектив развития сотрудничества с Вооруженными силами Королевства Швеции.

«В ходе встречи заместитель командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь подчеркнул важность углубления двустороннего сотрудничества Нацгвардии с военными формированиями стран-партнеров, в частности с Вооруженными силами Швеции, с целью наращивания боевых возможностей и внедрение евроатлантические подходов в деятельность гвардейских подразделений», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что НГУ «заинтересована в сотрудничестве с Вооруженными силами Швеции, поскольку это будет способствовать внедрению новых подходов в системе подготовки и обучения офицеров и сержантов по различным направлениям служебно-боевой деятельности Национальной гвардии Украины».

Во время встречи обсуждались также потребности НГУ по подготовке подразделений специального назначения, снайперов, кинологов, инженеров (саперов), водолазов, а также по направлению языковой подготовки, горной подготовки, выживания в экстремальных условиях, гендерной интеграции, стратегических коммуникаций.