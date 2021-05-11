Закупаемая Украиной военная техника обязательно будет взаимосовместимой с техникой НАТО

Техника, закупаемая Украиной, обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО, что позволит Украине и НАТО в случае необходимости совместно действовать на поле боя, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
«Проводится на теперешнее время перевооружение Вооруженных сил Украины, нами закупается много современной военной техники, которая обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО. Это позволит нам в случае необходимости совместно действовать на поле боя», — сказал Таран на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве во вторник.
Также министр отметил, что Минобороны делает много усилий по развитию военной инфраструктуры, в частности строятся военные городки. По его словам, объекты инфраструктуры, которые сейчас строятся, и это в первую очередь касается Военно-морских сил Украины, будут иметь возможность продемонстрировать, что Украина отошла от бывшей советской практики строительства военных городков по застаревшим подходам.
«Министерством обороны завершается на сегодня разработка стратегического оборонного бюллетеня Украины и Плана обороны Украины», — отметил Таран.
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