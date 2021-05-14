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Законопроект об олигархах обещают скоро внести в Верховную Раду

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Законопроект об олигархах обещают скоро внести в Верховную Раду

Президентский законопроект об олигархах («статус олигархов» или «деолигархизацию) пока еще находится в работе. В ближайшее время его внесут в Верховную раду, и его текст станет общедоступным.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции (относительно определения термина „олигарх“, и кто подпадает под эту категорию, — ред.) станут сразу всем известны», — сообщил секретарь Совбеза.

Ранее Данилов сообщал, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

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15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку «фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране». Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

олигархи, Алексей Данилов
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Пятница, 14 мая 2021
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