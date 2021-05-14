Законопроект об олигархах обещают скоро внести в Верховную Раду

Президентский законопроект об олигархах («статус олигархов» или «деолигархизацию) пока еще находится в работе. В ближайшее время его внесут в Верховную раду, и его текст станет общедоступным.
Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции (относительно определения термина „олигарх“, и кто подпадает под эту категорию, — ред.) станут сразу всем известны», — сообщил секретарь Совбеза.
Ранее Данилов сообщал, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.
15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку «фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране». Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016