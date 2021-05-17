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Врач, лечившая Зеленского от covid-19, дала оценку претенденту на кресло министра МОЗ

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Врач, лечившая Зеленского от covid-19, дала оценку претенденту на кресло министра МОЗ

Известный инфекционист Ольга Голубовская раскритиковала деятельность главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и даже не допускает мысли о, том, что он может возглавить МОЗ.

Так, Голубовская назвала Ляшко разрушителем противоэпидемической защиты Украины.

«Назначение Ляшко, автора ужасного законопроекта по общественному здоровью, против которого категорически выступили ВСЕ специалисты и РНБО, развалившего противоэпидемическую защиту вместе с подельниками и т.д. настолько претенциозно в данной ситуации, что иногда я думаю, что они блефуют...», — написала она в Facebook в комментариях к своему посту.

О том, что Ляшко якобы является претендентом на должность главы МОЗ ранее сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кандидатуру санврача на указанную должность уже длительное время лоббируют так называемые «соросята», в частности, представители партии «Голос».

Сам Ляшко тоже успел прокомментировать свою готовность возглавить МОЗ. Он не стал отрицать, что претендует на кресло министра, но от конкретных прогнозов воздержался.

По данным экспертов, проголосовать в Раде за назначение Ляшка будет еще сложнее, чем уволить Степанова. И таким образом, в период пандемии «ковид», страна может остаться без главного профильного министра.

«...для назначения нового Министра — собрать голоса в разы сложнее. Компромиссной фигуры в короткие сроки не найти. Да и для того, чтобы новый человек вошел в курс дел, ему потребуется от нескольких месяцев до полугода на раскачку», — комментировал политолог Сергей Быков.

Добавим, что Ольга Голубовская — одна из самых именитых представительниц отрасли здравоохранения, ведущий инфекционист и одна из авторов украинских протоколов лечения COVID-19. Она также консультировала президента Украины Владимира Зеленского, когда тот заболел коронавирусом.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление об увольнении министра здравоохранения не дожидаясь решения президента Владимра Зеленского, который накануне имел с министром Степановым личный разговор.

В поддержку Степанова и против его вероятного увольнения с должности министра выступили ряд известных медиков Украины, среди которых Татьяна Знаменская, Вячеслав Каминский, Александр Усенко, Василий Лазаришин и Ольга Голубовская. Также в соцсетях врачи запустили флешмоб с хештегом #підтримуюСтепанова.

Максим Степанов, Виктор Ляшко
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