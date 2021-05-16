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Азербайджан начал учения на фоне нового конфликта с Арменией

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Азербайджан начал учения на фоне нового конфликта с Арменией

В Азербайджане стартовали учения, в которых примут участие до 15 тыс. военнослужащих, сообщает Минобороны страны.

Маневры продлятся до 20 мая, в них будут задействованы до 300 единиц бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в отечественной войне (так Баку называет вооруженный конфликт с Ереваном в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. — Ред.)», — заявило ведомство. Военные также выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов, добавили в Минобороны.

Азербайджан объявил о намерении провести учения 12 мая. В тот же день Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы «под предлогом „уточнения границ“ пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». Работы прекратились после вмешательства армянских военнослужащих. 13 мая, по утверждению Еревана, ВС Азербайджана «предприняли очередную провокацию» в отношении Армении и попытались продвинуться на государственной границе в районах Вардениса (Гегаргуникская область) и Сисиана (Сюникская область).

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал случившееся посягательством на суверенитет страны. По его словам, азербайджанские военные продвинулись на 3,5 км вглубь территории Армении и пытались окружить озеро Севлич. Пашинян также обвинил Баку в попытке спровоцировать локальный конфликт. 14 мая и.о. премьера запросил у России военную помощь на основании договора 1997 года. О готовности оказать такую помощь, по словам армянского премьера, уже заявила Франция.

МИД Азербайджана ранее заявил, что считает неадекватной реакцию Еревана, так как согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил республики.

16 мая глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева назвала обвинения в нарушении суверенитета Армении безосновательными. По ее словам, за последние месяцы между сторонами возникали разногласия по пограничным вопросам и все они были урегулированы путем переговоров. Азербайджан считает, что провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране, добавила представитель МИДа.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал действия Азербайджана. В опубликованном на армянском языке сообщении в своем Facebook он призвал азербайджанские власти отвести войска. Госдепартамент США счел передвижение азербайджанских военных на границе с Арменией провокацией, которую необходимо остановить.

Армения, Азербайджан
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