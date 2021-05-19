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В столичной мэрии выявлены нарушения более чем на 100 млн грн

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В столичной мэрии выявлены нарушения более чем на 100 млн грн

По итогам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах рядом предприятий, сообщает пресс-служба ГФС.

«Установлено, что директор одного из предприятий с 2013 года и по настоящее время пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия общественным интересам в виде непоступления средств за арендную плату в сумме более 19 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности за период 2017-2018 гг. фигурант умышленно занизил площадь и денежную оценку земельного участка.

«По фактам данных правонарушений директор предприятия объявлен в розыск. Сейчас руководитель он скрывается от органов досудебного расследования. Принимаются меры по установлению его местонахождения», — сообщают в ГФС.

Уточняется, что в рамках досудебного расследования изучается вероятность причастности должностных лиц КГГА к правонарушениям, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной громады Киева в виде «безосновательно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами предприятий земельными участками в Киеве».

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков расположенных в Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.

«По данным фактам в ЕРДР внесено 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением», — резюмируют в фискальной службе.

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Как сообщалось, на прошлой неделе ГФС провела обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА. Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА. Речь идет о неуплате налогов в размере около 20 млн грн.

КГГА
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