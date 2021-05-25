В Белом доме сообщили, что Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь

Президент США намерен воспользоваться этой встречей, чтобы «найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях», где у Москвы и Вашингтона «существует взаимное согласие», отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Соединенные Штаты считают предстоящую 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России», — сказала она.

«Мы ожидаем, что они уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ», — отметила Псаки. Она говорила о продлении в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Президент Байден также поднимет вопрос об Украине и подчеркнет, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Беларуси и довести нашу серьезную обеспокоенность, как он уже сделал это публично», — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, Байден намерен воспользоваться этой встречей, чтобы «найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях», где у Москвы и Вашингтона «существует взаимное согласие». «Это возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям», — добавила Псаки.