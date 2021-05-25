В Белом доме сообщили, что Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь

Президент США намерен воспользоваться этой встречей, чтобы «найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях», где у Москвы и Вашингтона «существует взаимное согласие», отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Соединенные Штаты считают предстоящую 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России», — сказала она.
«Мы ожидаем, что они уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ», — отметила Псаки. Она говорила о продлении в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
«Президент Байден также поднимет вопрос об Украине и подчеркнет, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Беларуси и довести нашу серьезную обеспокоенность, как он уже сделал это публично», — добавила пресс-секретарь.
По ее словам, Байден намерен воспользоваться этой встречей, чтобы «найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях», где у Москвы и Вашингтона «существует взаимное согласие». «Это возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям», — добавила Псаки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016