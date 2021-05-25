Войти
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
официально
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В Белом доме сообщили, что Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь

292
В Белом доме сообщили, что Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь

Президент США намерен воспользоваться этой встречей, чтобы «найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях», где у Москвы и Вашингтона «существует взаимное согласие», отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Соединенные Штаты считают предстоящую 16 июня в Женеве встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена жизненно важной для обеспечения американских интересов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России», — сказала она.

«Мы ожидаем, что они уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового ДСНВ», — отметила Псаки. Она говорила о продлении в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Президент Байден также поднимет вопрос об Украине и подчеркнет, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также планирует поднять вопрос о Беларуси и довести нашу серьезную обеспокоенность, как он уже сделал это публично», — добавила пресс-секретарь.

Читайте также: «Белавиа» объявила об отмене всех рейсов в Украину

По ее словам, Байден намерен воспользоваться этой встречей, чтобы «найти сферы, где есть возможность работать вместе в тех областях», где у Москвы и Вашингтона «существует взаимное согласие». «Это возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям», — добавила Псаки.

Владимир Путин, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016