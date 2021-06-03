SkyUp запускает рейсы из Киева на греческие острова

Авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы на греческие острова из Киева. В частности, на острова Корфу, Родос и Ираклион.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
С субботы, 5 июня, компания запустит рейсы на Корфу. Рейсы из Киева сначала будут выполняться каждую субботу, а уже с конца июня частота вылетов увеличится до трех: добавятся вылеты по понедельникам и средам.
Рейсы на Родос стартуют с воскресенья, 6 июня. Сначала самолеты SkyUp будут летать из Киева каждое воскресенье, а в дальнейшем добавят рейсы по вторникам и четвергам.
В столицу острова Крит — Ираклион, самолеты компании начнут летать с 12 июня, по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Через несколько недель после старта SkyUp планирует выполнять рейсы по этому маршруту ежедневно.
Напомним, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.
Кроме того, авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.
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