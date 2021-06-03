Войти
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
позиция
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»
инфраструктура
Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Согласование формата переговоров Путина и Байдена в Женеве продолжается

207
Согласование формата переговоров Путина и Байдена в Женеве продолжается

Согласование формата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продолжается. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование формата, пока ничего не расскажу», — сказал он, отвечая на вопросы, планируется ли в Женеве формат один на один и будут ли в переговорах участвовать послы двух стран.

На вопрос, Россия или США с точки зрения протокола будет принимающей стороной на саммите в Женеве, Песков сказал: «В этот раз Швейцария». В дипломатическом протоколе существует формальное разделение по принадлежности зала, в котором проходят встречи лидеров, даже если речь идет о переговорах в третьей стране. Как правило, «принимающие стороны» чередуются.

Читайте также: В Украине начали закрывать COVID-больницы

Первая встреча Путина и предыдущего президента США Дональда Трампа на саммите «двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года прошла в зале, закрепленном за американской делегацией. Отдельные переговоры Путина и Трампа вне привязки к международным саммитам состоялись в июле 2018 года в Хельсинки, однако хозяином встречи, согласно протокольным правилам, выступал российский лидер. Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на саммите «двадцатки» в Осаке, она прошла в общей зоне для участников форума, а не в отеле одного из президентов, однако формально зал был закреплен за американской стороной, и по правилам протокола это означало, что хозяином встречи был Трамп.

Владимир Путин, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016