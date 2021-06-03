Согласование формата переговоров Путина и Байдена в Женеве продолжается

Согласование формата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продолжается. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование формата, пока ничего не расскажу», — сказал он, отвечая на вопросы, планируется ли в Женеве формат один на один и будут ли в переговорах участвовать послы двух стран.

На вопрос, Россия или США с точки зрения протокола будет принимающей стороной на саммите в Женеве, Песков сказал: «В этот раз Швейцария». В дипломатическом протоколе существует формальное разделение по принадлежности зала, в котором проходят встречи лидеров, даже если речь идет о переговорах в третьей стране. Как правило, «принимающие стороны» чередуются.

Первая встреча Путина и предыдущего президента США Дональда Трампа на саммите «двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года прошла в зале, закрепленном за американской делегацией. Отдельные переговоры Путина и Трампа вне привязки к международным саммитам состоялись в июле 2018 года в Хельсинки, однако хозяином встречи, согласно протокольным правилам, выступал российский лидер. Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на саммите «двадцатки» в Осаке, она прошла в общей зоне для участников форума, а не в отеле одного из президентов, однако формально зал был закреплен за американской стороной, и по правилам протокола это означало, что хозяином встречи был Трамп.