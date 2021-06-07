Банки уже выдали почти 46 млрд. «доступных кредитов»

Уполномоченные банки выдали за минувшую неделю 592 займа по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на 1,9 млрд грн, а в целом со старта программы количество займов превысило 17,6 тыс. на общую сумму 45,9 млрд грн.
Как сообщило Министерство экономики на сайте в понедельник, 1,3 млрд грн от общей суммы заключенных на минувшей неделе договоров составляют кредиты на пополнение оборотных средств под 0%, 480 млн грн — займы на рефинансирование выданных ранее кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 194 млн грн.
В свою очередь Министерство финансов отметило, что из 31 банка, принимающего участие в программе, лидерами по выдаче кредитов являются ПриватБанк (5,8 тыс. договоров на 4,2 млрд грн), Ощадбанк (почти 2,4 тыс. договоров на 4,5 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (1,9 тыс. кредитов на 8,7 млрд грн).
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