В Индии число заразившихся коронавирусом приближается к 30 миллионам

Почти 29 миллионов человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии в марте прошлого года, при этом за последние сутки прирост заболевших впервые более чем за два месяца составил менее 100 тысяч человек, сообщил Минздрав страны.
Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус выявлен у 28,99 миллиона человек, выздоровели более 27,3 миллиона, умерли более 351 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 1,3 миллиона человек.
Впервые за 61 день прирост заболевших составил менее 100 тысяч человек — за минувшие сутки коронавирус в Индии выявлен у 86,4 тысячи человек.
Как отмечают медики, уже двенадцать дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки — больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.
Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса — вакцину от COVID-19 получили более 235 миллионов человек, или чуть более 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 миллиона человек.
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