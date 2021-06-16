У Зеленского уверяют, что Конституционный суд работает в нормальном режиме

Конституционный суд работает в нормальном режиме, никакой «блокады» нет, утверждает представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский (фракция «Слуга народа»).
«На сегодняшний день Конституционный суд Украины работает в нормальном режиме. Вчера состоялся ряд заседаний Конституционного суда. Никакой блокады нет», — сказал Вениславский журналистам в среду в Киеве.
По его словам, все судьи КС понимают, что нельзя ставить в зависимость работу Суда от двух человек (бывший глава КС Александр Тупицкий и судья Александр Касминин — Ред.).
«Они не готовы идти на баррикады, чтобы отстаивать искусственные права этих двух лиц», — отметил Вениславский.
Комментируя информацию, что Тупицкий и Касминин участвуют в заседаниях суда онлайн, Вениславский сказал: «Никаких дистанционных форматов работы нет и быть не может, во-первых, они не имеют никакого отношения к Конституционному суду и второе — ни один действующий нормативно правовой акт не предусматривает дистанционной формы работы заседаний КСУ».
Напомним, ранее сообщалось, что шесть судей Конституционного суда Украины заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного). Причиной этого стало их требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого.
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