В Индии выявили новое заболевание – теперь еще и «зеленую плесень»

Врачи в Индии зафиксировали на фоне выявленных ранее грибковых заболеваний «черная», «белая» и «желтая плесень» у пациентов, перенесших COVID-19, заболевание «зеленая плесень» у инфицированного в городе Индаур. Об этом сообщает в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

По информации издания, этот случай, возможно, является первым в стране. 34-летний мужчина проходил лечение в больнице в Индауре последние полтора месяца. У него было поражено инфекцией 90% легких. Пациент вылечился от COVID-19, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него мукормикоз, или «черную плесень». Но при обследовании выяснилось, что у мужчины «зеленая плесень» — вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. Пациент теперь доставлен для лечения в больницу в Мумбаи.

«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания „зеленой плесенью“ в стране», — сказала журналистам представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

На фоне скачка распространения COVID-19 в Индии отмечен резкий рост числа случаев грибковых заболеваний среди переборовших коронавирус. Ранее выявлялись случаи «черной», «белой» и «желтой плесени». Больше всего заразившихся «черной плесенью»: 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, количество летальных исходов из-за этого грибкового заболевания составило 2 109.

Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие «цветные плесени», диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени, из-за чего у них снижается иммунитет.