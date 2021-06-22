Хотя бы одну прививку в ЕС получили уже более половины взрослых

Более половины совершеннолетних жителей Европейского союза получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом заявила во вторник в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В Европе в среднем 57% взрослого населения получили прививку от коронавируса, двойную прививку — 36%», — сказала она.
По ее словам, борьба с пандемией в ЕС находится в решающей фазе.
«Для нас важно как можно дальше продвинуться в вакцинации. Это гонки со временем в свете распространения штамма «Дельта», — добавила фон дер Ляйен. «Вариация „Дельта“ нас тревожит. Когда она станет доминирующей — вопрос времени», — отметила глава ЕК.
Еврокомиссия рассчитывает в июле достичь вакцинации 70% взрослого населения государств Евросоюза и уже готовит запас препаратов для возможной ревакцинации во втором полугодии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016