Хотя бы одну прививку в ЕС получили уже более половины взрослых

Более половины совершеннолетних жителей Европейского союза получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом заявила во вторник в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В Европе в среднем 57% взрослого населения получили прививку от коронавируса, двойную прививку — 36%», — сказала она.

По ее словам, борьба с пандемией в ЕС находится в решающей фазе.

«Для нас важно как можно дальше продвинуться в вакцинации. Это гонки со временем в свете распространения штамма «Дельта», — добавила фон дер Ляйен. «Вариация „Дельта“ нас тревожит. Когда она станет доминирующей — вопрос времени», — отметила глава ЕК.

Еврокомиссия рассчитывает в июле достичь вакцинации 70% взрослого населения государств Евросоюза и уже готовит запас препаратов для возможной ревакцинации во втором полугодии.