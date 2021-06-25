Байден прогнозирует увеличение числа жертв COVID-19 в США из-за штамма «Дельта»

Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта». Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг, выступая в Северной Каролине, трансляцию вели американские новостные телеканалы.

«Свыше 600 тыс. американцев умерли, ...и с этим штаммом „Дельта“ будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», — сказал он, вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.

«Вариант „Дельта“ легче передается и потенциально может быть более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», — сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения».

«Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев заражения коронавирусом за последние две недели были вариантом «Дельта», — добавил глава государства.

По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах.