Прибывающие из Индии, Великобритании, РФ и Португалии должны будут сдать экспресс-тест на антиген

Кабинет министров Украины принял ряд мер противодействия коронавирусу штамма «Дельта», в частности иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим в страну из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ и Португалии, при въезде необходимо будет пройти экспресс-тестирование на антиген, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Игоря Кузина.
Напомним, ранее Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения было поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм «Дельта».
Такое решение было принято в Офисе президента по результатам селекторного совещания 22 июня.
По данным Национальной академии наук Украины, штамм COVID-19 «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.
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