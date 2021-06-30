Номер телефона главы МИД Великобритании 11 лет был в открытом доступе

Номер мобильного телефона министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба не менее 11 лет находился в открытом доступе, сообщает газета Guardian.

По данным издания, в открытом доступе телефон обнаружил один из читателей газеты, используя обычный интернет-поисковик. Телефон мог находиться в сети с 2010 года, когда Рааб был избрал в парламент. На странице также находились другие личные данные министра, сейчас всю информацию удалили.

Это не первый подобный случай. Ранее телеканал Sky News сообщил, что мобильный телефон премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находился в свободном доступе в течение 15 лет.