Номер телефона главы МИД Великобритании 11 лет был в открытом доступе

Номер мобильного телефона министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба не менее 11 лет находился в открытом доступе, сообщает газета Guardian.
По данным издания, в открытом доступе телефон обнаружил один из читателей газеты, используя обычный интернет-поисковик. Телефон мог находиться в сети с 2010 года, когда Рааб был избрал в парламент. На странице также находились другие личные данные министра, сейчас всю информацию удалили.
Это не первый подобный случай. Ранее телеканал Sky News сообщил, что мобильный телефон премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находился в свободном доступе в течение 15 лет.
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