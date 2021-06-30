СБУ заблокировала схему присвоения имущества «Сумыхимпрома»

Служба безопасности Украины выявила противоправную деятельность должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества госпредприятия в пользу частных коммерческих структур.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Службой безопасности Украины выявлены противоправную деятельность должностных лиц ПАО „Сумыхимпром“, направленную на умышленное доведение до банкротства, а потом отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур.
В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО „Сумыхимпром“ кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, в дальнейшем расходовались на приобретение в подконтрольных структур сырья по завышенным ценам», — говорится в сообщении.
По заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов.
«Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО «Сумыхимпром» на сумму более 2 млрд грн, невыплаты государству дивидендов и фактическому исключению законной приватизации общества.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъято черновую бухгалтерию и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий. Для недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия судебными органами наложен арест на имущественный комплекс ПАО «Сумыхимпром», — добавили в СБУ.
Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.
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