В Армении всем желающим предлагают российскую вакцину «Спутник V»

Жители Армении с четверга могут на добровольной основе сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.
«С 1 июля все жители Армении старше 18 лет могут получить вакцину „Спутник V“ на добровольной основе», — говорится в сообщении.
Ранее в Армении этот препарат могли получить только медработники, люди из групп риска и страдающие хроническими заболеваниями. Остальные жители республики могли сделать прививку вакцинами AstraZeneca или Sinopharm.
Кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в старне колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4 514.
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