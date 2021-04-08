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Армения получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

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Армения получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

В Армению доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи, сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин. Страна одобрила применение препарата 1 февраля.

«Сегодня мы в аэропорту Звартноц с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины «Спутник V». Это 15 тыс. доз вакцины«,— сказал Курочкин. Видео с его обращением опубликовано на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Армянский премьер отметил, что страна получит 8 апреля первую партию российской вакцины и надеется на приобретение большого количества препарата. Путин сказал, что решит вопрос поставок.

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«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Препарат сечас одобрен к применению в 59 странах. С начала марта вакцина проходит экспертизу в EMA. В ЕС применение вакцины пока одобрили только Венгрия и Словакия. При этом в Словакии из-за скандала с российской вакциной с поста ушел премьер Игор Матович.

Армения, Спутник V
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